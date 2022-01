Juventus-Sampdoria, Lanna: “In questo momento difficile i giocatori esperti devono aiutarci” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Deve essere una partita come le altre, anche se è una serata particolare. In panchina avremo l’allenatore della Primavera con Angelo Palombo, sarà una bella vetrina e dovremo provarci. I ragazzi sanno che affrontiamo una grande squadra ma possono far vedere il loro valore”. Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, prima del match di Coppa Italia contro la Juventus: “Tutti i giocatori di esperienza, da Quagliarella a Candreva ed Ekdal, pensiamo siano persone che possono trascinare. Gli ho chiesto un aiuto, ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà nei momenti duri e loro possono aiutare. Anche da Rincon ci aspettiamo molto per carattere, aiuto e temperamento”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Deve essere una partita come le altre, anche se è una serata particolare. In panchina avremo l’allenatore della Primavera con Angelo Palombo, sarà una bella vetrina e dovremo provarci. I ragazzi sanno che affrontiamo una grande squadra ma possono far vedere il loro valore”. Lo ha detto il presidente della, Marco, prima del match di Coppa Italia contro la: “Tutti idi esperienza, da Quagliarella a Candreva ed Ekdal, pensiamo siano persone che possono trascinare. Gli ho chiesto un aiuto, ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà nei momenti duri e loro possono aiutare. Anche da Rincon ci aspettiamo molto per carattere, aiuto e temperamento”. SportFace.

