Il mio amico Red Canzian

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) A parte i suoi amici non parla mai bene di nessuno. Questo che avete letto, per somma sintesi, è una delle vulgate che mi riguardano. Vulgate, forse sto peccando in autostima, non è che ci sia questa folla oceanica a parlare di me. Intendiamoci, non mi lamento, ho un pubblico e il fatto che stiate dando un senso compiuto a queste parole ne è prova provata, comunque la rete che è il luogo nel quale opero prevalentemente ha il simpatico vantaggio di confermare quotidianamente se ci siete e quanti siete, ma forse usare il termine vulgata è troppo. Diciamo che spesso, abbastanza spesso, quando mi si vuole attaccare, e mi si attacca in effetti parecchio spesso, per quello che dico e più spesso per quello che chi legge distrattamente o anche un filo prevenuto pensa che io abbia scritto, difesa d’ufficio non richiesta, per i latini sorta di ammissione di colpa, oggi vado di ricordi ...