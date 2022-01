Highlights Fidelis Andria-Sudtirol 0-4 | Coppa Italia Serie C 2021 2022 VIDEO

Advertising

Lodamarco1 : RT @DiMarzio: #SerieC, gli highlights della semifinale di #CoppaItalia - DiMarzio : #SerieC, gli highlights della semifinale di #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Fidelis

Il Sussidiario.net

Diretta/ Juve StabiaAndria (risultato finale 1 - 1): nulla di fatto I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi trovano il gol del pareggio al 24 per merito di Mastropietro, ...Diretta/ Juve StabiaAndria (risultato finale 1 - 1): nulla di fatto LA RIPRESA Nel secondo tempo i sardi ripartono alla grande trovando infatti il gol del pareggio immediatamente al 50 per ...VIDEO - Highlights e gol di Fidelis Andria-Sudtirol 0-4, match semifinale di andata di Coppa Italia Serie C 2021/2022 ...One of the most striking outcomes of the 1 January renewal was the disconnect between retro costs and inwards reinsurance price hikes – which is resulting in shifts to the make-up of the retro market.