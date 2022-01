Genoa | Labbadia rinuncia all' incarico

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA SALTATO ACCORDO CON L'ALLENATORE LABBADIA Si valuta il ritorno di Rolando Maran #SkySport… - DiMarzio : .@GenoaCFC, domani arriva #Labbadia - DiMarzio : Niente #Labbadia, le ultime sulla panchina del #Genoa - rep_genova : Incubo Genoa, Labbadia si tira indietro [di Gessi Adamoli] [aggiornamento delle 18:10] - CalcioPillole : #Genoa, niente #Labbadia. Potrebbe tornare Maran in panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Labbadia

Bruno, il tecnico italotedesco scelto dalper allenare la squadra al posto dell'esonerato Andriy Schevchenko avrebbe rinunciato all'incarico a causa di divergenze sul mercato.era ......in casa. Al Signorini c'è Konko a dirigere l'allenamento dopo l'umiliante 6 - 0 incassato a Firenze. E c'è stata una brusca frenata per quel che riguarda l'annunciato arrivo di Bruno, ...Bruno Labbadia, il tecnico italotedesco scelto dal Genoa per allenare la squadra al posto dell'esonerato Andriy Schevchenko avrebbe rinunciato all'incarico a causa di divergenze sul mercato. Labbadia ...SERIE A - A sorpresa, è saltata la firma di Bruno Labbadia con il Genoa. La dirigenza del club ligure sta ora valutando altre candidature: in pole il ritorno di ...