(Di martedì 18 gennaio 2022) Non era un gioco quello ha portato alla morte, a, la piccola Fatima. Il compagnomadre, il marocchino accusato di omicidio colposo, l’avrebbe gettata dal balcone di proposito in preda a una crisi dovuta all’alcol. E’ stata proprio la mamma a raccontarlo. Smontando così la versione dell’accusato, Mohssine Azhar, il quale aveva sostenuto che stava facendo giocare la piccola, lanciandola in aria per poi riprenderla. E oggi su Libero Vittoriocommenta, con il consueto realismo, ladi. “La nostra modesta opinione – scrive– è che nel mese di gennaio, al freddo e al gelo, nessuna persona seria si reca sul terrazzino per baloccarsi con una creatura lanciandola per aria allo scopo di divertirla e finendo per di più con il farla ...

Advertising

SecolodItalia1 : Feltri sulla tragedia della bimba di Torino: da una relazione storta nasce la tragedia - MarcoBazz92 : RT @EmiliaUA: Buongiorno con la nuova puntata della rubrica settimanale 'Scambi epistolari tra Vittorio Feltri ed Emilia Urso Anfuso' Come… - EmiliaUA : Buongiorno con la nuova puntata della rubrica settimanale 'Scambi epistolari tra Vittorio Feltri ed Emilia Urso Anf… - OmarNavi1 : Vittorio Feltri che sulla libreria tiene l'apparecchio per misurarsi la pressione non ha prezzo. ???? #AccordiEDisaccordi - PrvaZylm : RT @EmiliaUA: Domattina sulla testata giornalistica -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri sulla

Il Secolo d'Italia

E' una reazione che non può non indignare profondamente un liberale come il sottoscritto, pienamente d'accordo col magistrale articolo scritto ieri da Vittoriovicenda. Non sono affatto ...In occasione dei 10 anni di vita, il quotidiano del gruppo Gedi diretto da Mattiaconsentirà ... Mercato sul quale la squadra di HuffPost può contareforza e solidità del gruppo Gedi. E del ...Lo stesso Feltri nella giornata di ieri si era lamentato con i commentatori di DAZN per avere elogiato maggiormente la prova dell'Inter rispetto a quella dell'Atalanta (squadra per la quale fa il tifo ...“Chi ha altre idee sui vaccini non va linciato”. E’ il titolo dell’articolo pubblicato l’altro giorno sul quotidiano Libero a firma Vittorio Feltri. Il giornalista è intervenuto così sul caso Becchi-S ...