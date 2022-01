Dormire: ecco perchè dovresti avere un cuscino tra le gambe (Di martedì 18 gennaio 2022) Dormire bene è fondamentale per la salute, e farlo con un cuscino tra le ginocchia può avere tantissimi benefici che non ti aspetti ecco perchè è consigliabile Dormire con un cuscino tra le gambeUno dei sintomi più comuni alle persone, soprattutto di primo mattino è il mal di schiena. Sono tanti i motivi per cui si soffre di questo dolore ma ci sono anche tanti modi per calmare il fastidio. Vediamoli insieme. Dormire con un cuscino tra le gambe allevia il fastidio alla schiena Una delle posizioni con cui trovare sollievo è mettere un cuscino tra le gambe mentre si dorme su un fianco in modo da tenere la colonna vertebrale dritta. Mantenere un buon ... Leggi su formatonews (Di martedì 18 gennaio 2022)bene è fondamentale per la salute, e farlo con untra le ginocchia puòtantissimi benefici che non ti aspettiè consigliabilecon untra leUno dei sintomi più comuni alle persone, soprattutto di primo mattino è il mal di schiena. Sono tanti i motivi per cui si soffre di questo dolore ma ci sono anche tanti modi per calmare il fastidio. Vediamoli insieme.con untra leallevia il fastidio alla schiena Una delle posizioni con cui trovare sollievo è mettere untra lementre si dorme su un fianco in modo da tenere la colonna vertebrale dritta. Mantenere un buon ...

