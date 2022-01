Diffidati Lazio-Udinese, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Coppa Italia (Di martedì 18 gennaio 2022) Non c’è nessun giocatore nella lista dei Diffidati di Lazio e Udinese in vista dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Questo perché il regolamento stesso della competizione fa sì che non ci possano essere giocatori a rischio squalifica: dopo i primi turni, e prima degli ottavi di finale, infatti, vengono estinte tutte le sanzioni pendenti per ovviare alla disparità che si creerebbe tra le squadre in gioco fin dai primi turni e quelle che entrano in gioco proprio dagli ottavi. Quindi nessun grattacapo per Sarri e Cioffi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Non c’è nessun giocatore nella lista deidiindeidi finale di2021/2022. Questo perché il regolamento stesso della competizione fa sì che non ci possano essere: dopo i primi turni, e prima degli ottavi di finale, infatti, vengono estinte tutte le sanzioni pendenti per ovviare alla disparità che si creerebbe tra le squadre in gioco fin dai primi turni e quelle che entrano in gioco proprio dagli ottavi. Quindi nessun grattacapo per Sarri e Cioffi. SportFace.

