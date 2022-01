“Cose pericolose”. Alex Belli, la particolare richiesta al GF Vip. È successo dopo lo scontro con Nathaly (Di martedì 18 gennaio 2022) Non sono cadute nel vuoto le ultime esternazioni al GF Vip. Tra Delia Duran, il marito Alex Belli e Soleil Sorge è di nuovo battaglia a colpi di dichiarazioni, frecciate, insinuazioni e chissà cos’altro. Cerchiamo di ricapitolare quanto successo nelle ultime ore di una vicenda che va avanti ormai da mesi. L’ingresso nella Casa della modella venezuelana ha provocato come previsto un terremoto. Prima il confronto con l’influencer, un faccia a faccia per niente tenero. Così Soleil: “Sei venuta qui per ferire tuo marito e lo fai con te stessa, non volevi farlo ma si è sempre visto. Ho voluto comprendere la tua rabbia, ma adesso anche basta”. E Delia, dopo quello che sembrava essere un perdono quando il marito è tornato a casa, e dopo aver ingoiato le immagini, i sorrisi, la complicità tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Non sono cadute nel vuoto le ultime esternazioni al GF Vip. Tra Delia Duran, il maritoe Soleil Sorge è di nuovo battaglia a colpi di dichiarazioni, frecciate, insinuazioni e chissà cos’altro. Cerchiamo di ricapitolare quantonelle ultime ore di una vicenda che va avanti ormai da mesi. L’ingresso nella Casa della modella venezuelana ha provocato come previsto un terremoto. Prima il confronto con l’influencer, un faccia a faccia per niente tenero. Così Soleil: “Sei venuta qui per ferire tuo marito e lo fai con te stessa, non volevi farlo ma si è sempre visto. Ho voluto comprendere la tua rabbia, ma adesso anche basta”. E Delia,quello che sembrava essere un perdono quando il marito è tornato a casa, eaver ingoiato le immagini, i sorrisi, la complicità tra ...

Advertising

Tanuzzo16 : @nodittaturaflu Queste si che sono cose pericolose.. Non mangio banane da anni per una mia fisima simile a questa..… - bladistic : @ValentinaVeltro Sono ipercritico con questo governo ma queste cose sono da esaltati e pericolose oltre bufale conc… - CircusRedTicket : RT @MadameVide: Le cose che fermano il tempo sono troppo pericolose bambina. - dameblonde : RT @robertaradaelli: @Dov_EL @Musso___ @lorenzhaus @matteosalvinimi Mi fanno più paura le cose che danno da mangiare lì in effetti, penso s… - robertaradaelli : @Dov_EL @Musso___ @lorenzhaus @matteosalvinimi Mi fanno più paura le cose che danno da mangiare lì in effetti, pens… -