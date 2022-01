Come annullare le differenze tra iPhone e Android (Di martedì 18 gennaio 2022) Quante volte ci sarà capitato di non poter utilizzare alcune funzioni di iPhone su Android (e viceversa) per via della diversa natura dei due sistemi operativi? Anche quando siamo in compagnia di amici e parenti, avere due telefoni che non "dialogano tra di loro" può rendere molto difficile condividere funzioni e contenuti. Per fortuna è possibile sfruttare alcune app per annullare del tutto le differenze tra iPhone e Android, così da poter sempre condividere i contenuti che ci piacciono e sfruttare le funzionalità presenti di solito solo su un particolare tipo di telefono. Nella seguente guida vi mostreremo infatti Come annullare "simbolicamente" ogni differenza tra iPhone e Android, installando alcune app su entrambi ... Leggi su navigaweb (Di martedì 18 gennaio 2022) Quante volte ci sarà capitato di non poter utilizzare alcune funzioni disu(e viceversa) per via della diversa natura dei due sistemi operativi? Anche quando siamo in compagnia di amici e parenti, avere due telefoni che non "dialogano tra di loro" può rendere molto difficile condividere funzioni e contenuti. Per fortuna è possibile sfruttare alcune app perdel tutto letra, così da poter sempre condividere i contenuti che ci piacciono e sfruttare le funzionalità presenti di solito solo su un particolare tipo di telefono. Nella seguente guida vi mostreremo infatti"simbolicamente" ogni differenza tra, installando alcune app su entrambi ...

Advertising

Ettore_Rosato : Grazie al nostro candidato alle suppletive di #Roma1 @valerio_casini per aver deciso, come forma di rispetto per l… - Anchored_to_Lou : @promiseyoulouis Però Li, non si tratta di privilegio. Giudicherei il team ma non le sue azioni. Soprattutto perché… - Enzolott : Quello di #Serra ieri è un errore grave, come al solito gli juventini riescono a fare vittimismo parlando di error… - onilbralin : @erroriarbitrali Caro errori arbitrali vivisezionate tutte le azioni andando a trovare il pelo nell'uovo come mai n… - TheLovelySams : Abbiamo scoperto che la richiesta di permesso di soggiorno di L?llo è sospesa ed è da annullare e fare nuova pratic… -