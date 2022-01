Caso Dybala, rinnovo o addio? Arrivabene fa chiarezza (Di martedì 18 gennaio 2022) La mancata esultanza di Dybala dopo il gol dell’1-0 contro l’Udinese ha fatto e continua a far discutere. Ancor di più, però, a scatenare il panico tra i tifosi bianconeri è stato lo sguardo di ghiaccio rivolto alla tribuna: l’attaccante ha dichiarato che stava, semplicemente, cercando un amico invitato ad assistere al match, ma le polemiche non sono mancate. “Sono successe cose di cui preferisco non parlare” ha detto la Joya subito dopo il triplice fischio, ed oggi è arrivata puntuale la risposta dell’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene. Dybala, Juventus, Serie A LE PAROLE Ai microfoni di Mediaset, nel pre partita della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria, Arrivabene ha così commentato l’accaduto: “Dybala? Io esultavo… Ho visto una grande azione di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) La mancata esultanza didopo il gol dell’1-0 contro l’Udinese ha fatto e continua a far discutere. Ancor di più, però, a scatenare il panico tra i tifosi bianconeri è stato lo sguardo di ghiaccio rivolto alla tribuna: l’attaccante ha dichiarato che stava, semplicemente, cercando un amico invitato ad assistere al match, ma le polemiche non sono mancate. “Sono successe cose di cui preferisco non parlare” ha detto la Joya subito dopo il triplice fischio, ed oggi è arrivata puntuale la risposta dell’amministratore delegato della Juventus Maurizio, Juventus, Serie A LE PAROLE Ai microfoni di Mediaset, nel pre partita della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria,ha così commentato l’accaduto: “? Io esultavo… Ho visto una grande azione di ...

