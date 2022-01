Alex Belli vuole diffidare Nathaly Caldonazzo e fa una richiesta alla produzione del GF Vip (Di martedì 18 gennaio 2022) Alex Belli, ospite a Casa Chi dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, ha parlato di Delia Duran e Soleil Sorge ma anche di Nathaly Caldonazzo, svelando di volerla diffidare. Alex Belli vuole diffidare Nathaly Caldonazzo L’attore ha esordito parlando delle parole utilizzate da Nathaly Caldonazzo: “Ho un pensiero di base molto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 gennaio 2022), ospite a Casa Chi dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, ha parlato di Delia Duran e Soleil Sorge ma anche di, svelando di volerlaL’attore ha esordito parlando delle parole utilizzate da: “Ho un pensiero di base molto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - pomeriggio5 : Ancora pochi minuti e @carmelitadurso entrerà nelle vostre case! ???? Oggi a #Pomeriggio5 parla Claudio, l'amico spe… - pomeriggio5 : Katarina, prima moglie di Alex Belli: 'Io spero per Delia che si lascino presto' #Pomeriggio5 #GFVIP - ForeverSorge : Rivoglio Alex belli nella casa, sono sempre stata una fan dei Solex, loro erano bellissimi... #gfvip - ilvomito : Io spero che Alex Belli scelga Sola e lasci Delia vivere in pace. Che lui e Sola si sposino e rovinino la vita a vicenda ?? #gfvip -