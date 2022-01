03 – 1.9.2021 MAURO CARBONE (Di martedì 18 gennaio 2022) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Silvia Capodivacca (Università di Udine) MAURO CARBONE (Université Jean Moulin – Lyon 3) RELEARNING TO SEE THE SCREENS: PANDEMICS EFFECTS AND THE “PHENOMENOLOGICAL EPOCHÉ” (lectio magistralis) – in collaboration with Chiasmi International Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 gennaio 2022) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Silvia Capodivacca (Università di Udine)(Université Jean Moulin – Lyon 3) RELEARNING TO SEE THE SCREENS: PANDEMICS EFFECTS AND THE “PHENOMENOLOGICAL EPOCHÉ” (lectio magistralis) – in collaboration with Chiasmi International Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei italiani ed europei che, nel corso delle quattro giornate, affronteranno il tema che ne rappresenta il filo rosso, focalizzandosi sulle diverse problematiche che si presentano e che ...

