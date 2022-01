Traffico Roma del 17-01-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani fuorisulla via Cassia la statale 2 per incidente cose altezza via Aldo Maria Scalise nelle due direzioniintenso rallentato fai sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana è in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina file sulla tangenziale est di Francia e la Salaria possibili rallentamenti sulla Salaria nelle due direzioni all’altezza delle aeroporto dell’Urbe per i lavori in corso a l’impianto semaforico da oggi chiusa via Ponte Albano per interventi di manutenzione alla rete idrica il divieto di transito unicamente dalle 8 alle 16:30 andrà avanti fino al prossimo marzo a causa del superamento dei livelli di polveri sottili nell’aria oggi e domani vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno ...