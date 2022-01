Tennis, Australian Open 2022: Aslan Karatsev commette 107 errori, ma vince la partita (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli Australian Open 2022 sono entrati nel vivo e tra gli incontri più interessanti di questa giornata c’è sicuramente quello tra il russo Aslan Karatsev ed il giovane spagnolo Juame Munar, molto teso ed incerto fino alla fine, con il cronometro che ha quasi raggiunto le cinque ore. Karatsev, finalista la scorsa settimana in quel di Sydney, è arrivato un po’ stanco a Melbourne e ha commesso addirittura 107 errori non forzati! Un’infinità per il semifinalista della passata edizione, che però è riuscito alla fine ad accedere al turno successivo. Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 17 gennaio: bene Nadal, Berrettini, Zverev e Hurkacz. Ko Norrie Le difficoltà del russo si sono inoltre palesate in un’altra ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Glisono entrati nel vivo e tra gli incontri più interessanti di questa giornata c’è sicuramente quello tra il russoed il giovane spagnolo Juame Munar, molto teso ed incerto fino alla fine, con il cronometro che ha quasi raggiunto le cinque ore., finalista la scorsa settimana in quel di Sydney, è arrivato un po’ stanco a Melbourne e ha commesso addirittura 107non forzati! Un’infinità per il semifinalista della passata edizione, che però è riuscito alla fine ad accedere al turno successivo., risultati tabellone uomini 17 gennaio: bene Nadal, Berrettini, Zverev e Hurkacz. Ko Norrie Le difficoltà del russo si sono inoltre palesate in un’altra ...

