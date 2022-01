Quirinale | la neodeputata D’Elia è l’ultima grande elettrice | «Sento tutta la responsabilità» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Cecilia(Pd) èeletta di questo Parlamento eutile per eleggere il prossimo presidente della Repubblica: è la numero 1009. Da vent’anni nel centrosinistra, ha vinto le elezioni suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi, conquistando il seggio alla Camera dei deputati lasciato libero da Roberto Gualtieri, ora sindaco della Capitale. Con lei – dopo il passaggio formale della proclamazione a Montecitorio – il totale dei grandi elettori per ilè ora al completo., a cosa attribuisce la sua vittoria, nonostante il crollo dell’affluenza? «La coalizione si è attivata e ha funzionato. La capacità di mobilitazione è arrivata da questo – sempre dentro quel 10%, non voglio dare nessuna enfasi al ...