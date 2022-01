Omicidio Diabolik, presunto killer resta in carcere (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Raul Esteban Calderon, il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, alias ‘Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma con un colpo di pistola. L’uomo, argentino di 52 anni, è accusato di Omicidio aggravato dal metodo mafioso. A ‘incastrare’ Calderon, dopo le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma e coordinate dalla Dda di Roma con i procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, c’è anche un video di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l’esecuzione del delitto. La scorsa settimana i giudici del Riesame hanno confermato la custodia cautelare in carcere per Calderon e per Enrico Bennato, in relazione all’Omicidio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare inper Raul Esteban Calderon, ildi Fabrizio Piscitelli, alias ‘, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma con un colpo di pistola. L’uomo, argentino di 52 anni, è accusato diaggravato dal metodo mafioso. A ‘incastrare’ Calderon, dopo le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma e coordinate dalla Dda di Roma con i procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, c’è anche un video di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l’esecuzione del delitto. La scorsa settimana i giudici del Riesame hanno confermato la custodia cautelare inper Calderon e per Enrico Bennato, in relazione all’di ...

