Non solo FdI, anche i costituzionalisti contro Fico: “Vulnus alla democrazia se i positivi non votano il Presidente” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Se i positivi non votano si crea un Vulnus alla democrazia”. Dai costituzionalisti è un coro unanime contro le parole del Presidente della Camera Roberto Fico, che domenica ha dichiarato che “in questo momento i positivi a norma di legge non possono votare” per eleggere il Presidente della Repubblica. Ben tre presidenti emeriti della Consulta (Morelli, Mirabelli, Baldassarre) e un illustre costituzionalista come Giovanni Guzzetta sono concordi nel paventare i rischi di un Capo dello Stato eletto da un assemblea decimata. Una richiesta che Fratelli d’Italia porta avanti dalla prima ora e alla quale, in queste ore, si associato anche il leader della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Se inonsi crea un”. Daiè un coro unanimele parole deldella Camera Roberto, che domenica ha dichiarato che “in questo momento ia norma di legge non possono votare” per eleggere ildella Repubblica. Ben tre presidenti emeriti della Consulta (Morelli, Mirabelli, Baldassarre) e un illustre costituzionalista come Giovanni Guzzetta sono concordi nel paventare i rischi di un Capo dello Stato eletto da un assemblea decimata. Una richiesta che Fratelli d’Italia porta avanti dprima ora equale, in queste ore, si associatoil leader della ...

