Non può recarsi all’Usca perchè senza auto: “Noi abbandonati” (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Erika Noschese Positiva al covid, impossibilitata a raggiungere l’Usca in quanto non munita di auto. È l’odissea di una giovane madre salernitana, risultata positiva al covid lo scorso 8 gennaio e con due figli, rispettivamente di tre e sei anni, con quest’ultimo affetto da serie patologie. La donna, dopo otto giorni, si sente completamente abbandonata. In questi giorni ha provato a contattare la polizia municipale, i carabinieri, l’Usca, la guarda medica, i volontari della protezione civile, della croce verde e della croce bianca, oltre che al suo medico di base e i numeri nazionali messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza covid ma ad oggi nessuno risponde alla sua richiesta di auto. La donna, infatti, è confinata in casa con tutto il nucleo familiare, marito compreso – unico a lavorare – non essendo automuniti, è ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Erika Noschese Positiva al covid, impossibilitata a raggiungere l’Usca in quanto non munita di. È l’odissea di una giovane madre salernitana, risultata positiva al covid lo scorso 8 gennaio e con due figli, rispettivamente di tre e sei anni, con quest’ultimo affetto da serie patologie. La donna, dopo otto giorni, si sente completamente abbandonata. In questi giorni ha provato a contattare la polizia municipale, i carabinieri, l’Usca, la guarda medica, i volontari della protezione civile, della croce verde e della croce bianca, oltre che al suo medico di base e i numeri nazionali messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza covid ma ad oggi nessuno risponde alla sua richiesta di. La donna, infatti, è confinata in casa con tutto il nucleo familiare, marito compreso – unico a lavorare – non essendomuniti, è ...

COME SI POSSONO DEFINIRE LE PERSONE CHE N_O_N PERMETTONO ALLA MAMMA DI STARE CON LA FIGLIA?!? Bimba malata tras… - segregazione punitiva di una neomamma oggi in Sardegna. Un governo che produce questi effetti è semplicemente infa… - IL GREEN PASS NON PUÒ ESSERE LA NORMALITÀ Italia controcorrente rispetto all'Europa. Mentre Johnson e Sanchez lavor… - Non respira ma rilascia intervista. Parenti non possono entrare, ma la troupe con telecamere, fonici, giornalisti può tran…

Ultime Notizie dalla rete : Non può Costa "bollettino Covid e sistema colori, cambio a breve"/ "Serve alleggerire misure" ... anche perché l'obiettivo è arrivare a una convivenza col virus, entrare in una fase endemica ", ha invece detto Costa, convinto che non si può continuare a considerare l'emergenza Covid come se il ...

Zoo a Roma, due tori si schiantano contro un'auto. La 28enne alla guida: 'Viva per miracolo' Quanti di noi passano su quella strada , cosa dobbiamo aspettare ? qualcuno che non lo può più raccontare?'. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato e la ragazza ha postato le foto della sua ...

