Meteo, temperature in picchiata: venti freddi, pioggia e neve a bassa quota nel weekend (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il grosso anticiclone che sta proteggendo l’Italia dal maltempo e dal freddo invernale ha i giorni contati. Un suo allontanamento dall’Italia favorirà l’irruzione di aria fredda dai Balcani. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che fino a mercoledì 19 gennaio l’atmosfera sarà stabile su tutte le regioni; ritorneranno le nebbie sulla Pianura Padana e le nubi marittime lungo le coste tirreniche, aumenterà l’inquinamento dell’aria a causa dello smog che si concentrerà laddove si formerà la nebbia. Da giovedì i primi movimenti dell’alta pressione verso i settori più settentrionali europei attiveranno venti più umidi oceanici che copriranno il cielo su molte regioni, anche con qualche pioggia su Toscana, Umbria e poi sul basso Tirreno. Questa situazione anticiperà l’irruzione di aria fredda dai Balcani che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il grosso anticiclone che sta proteggendo l’Italia dal maltempo e dal freddo invernale ha i giorni contati. Un suo allontanamento dall’Italia favorirà l’irruzione di aria fredda dai Balcani. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it informa che fino a mercoledì 19 gennaio l’atmosfera sarà stabile su tutte le regioni; ritorneranno le nebbie sulla Pianura Padana e le nubi marittime lungo le coste tirreniche, aumenterà l’inquinamento dell’aria a causa dello smog che si concentrerà laddove si formerà la nebbia. Da giovedì i primi movimenti dell’alta pressione verso i settori più settentrionali europei attiverannopiù umidi oceanici che copriranno il cielo su molte regioni, anche con qualchesu Toscana, Umbria e poi sul basso Tirreno. Questa situazione anticiperà l’irruzione di aria fredda dai Balcani che ...

