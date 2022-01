Massara: «Il Milan comprerà un difensore soltanto se…» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Massara: «difensore? Solo se profilo che migliora il Milan». Le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero rederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a DAZN prima della partita con lo Spezia. SPEZIA – «Ogni partita è decisiva, è giusto pensare alle nostre sfide. Cerchiamo sempre di migliorare e non ai risultati degli altri. Con lo Spezia è difficile, hanno messo in difficoltà diversi avversari blasonati». difensore – «L’infortunio di Tomori non è così grave, dovrebbe rientrare velocemente. Se ci sarà l’opportunità in difesa la società sarà pronta. Ma ci deve veramente aiutare a migliorare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022): «? Solo se profilo che migliora il». Le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero rederic, direttore sportivo del, ha parlato a DAZN prima della partita con lo Spezia. SPEZIA – «Ogni partita è decisiva, è giusto pensare alle nostre sfide. Cerchiamo sempre di migliorare e non ai risultati degli altri. Con lo Spezia è difficile, hanno messo in difficoltà diversi avversari blasonati».– «L’infortunio di Tomori non è così grave, dovrebbe rientrare velocemente. Se ci sarà l’opportunità in difesa la società sarà pronta. Ma ci deve veramente aiutare a migliorare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

