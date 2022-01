LIVE Musetti-De Minaur | Australian Open 2022 in DIRETTA | match imprevedibile contro il padrone di casa

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di-DeBuongiorno e benvenuti alladeldi primo turno dell’tra Lorenzoe l’o Alex De. Si tratta dell’esordio assoluto per Lorenzoagli. Il giovane toscano va a sfidare, sulla Margaret Court Arena, uno dei giocatori più attesi dal pubblico di, Alex de, che lo scorso anno da queste parti fu sconfitto da Fabio Fognini, Tra i due giocatori non c’è nessun precedente.ha iniziato la stagione perdendo ...

...solo discovery+ trasmetterà l'Australian Open in diretta integrale con oltre 250 ore di tennis... Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, Mager, Travaglia, Cecchinato, Seppi, Caruso; Giorgi e Paolini. ... peraltro live streaming fruibile mediante le piattaforme Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn . Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sulla sfida con live in ...