LIVE Berrettini-Nakashima 4-6 6-2 7-6 6-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l'azzurro supera il caldo e l'insidia americana e vola al secondo turno contro Kozlov! (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.20 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 06.19 Per quanto riguarda le statistiche, due doppi falli a testa ma soprattutto tanti ace: 12 per l'americano e 21 per l'azzurro. Percentuali simili con il 66% di prime in campo contro il 60% dell'italiano che ha trovato il 73% di punti con la prima e il 59% con la seconda. 74% di punti con la prima e 48% con la seconda invece per lo statunitense. 1/9 in termini di palle break convertite per il classe 2001 contro il 3/11 del classe 1996. 42 vincenti a 35 in favore dell'alfiere azzurro che ha vinto 128 punti totali contro 118. 06.17 Matteo Berrettini vola al secondo turno degli Australian ...

