Le regole sulle strade cambiano. E chi deve farle rispettare ha bisogno di una guida precisa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dalla collocazione sulla strada o sui veicoli di pubblicità a contenuto vietato, come messaggi sessisti, violenti, omofobi, alla omessa precedenza ai pedoni che attraversano la via; dalle ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dalla collocazione sulla strada o sui veicoli di pubblicità a contenuto vietato, come messaggi sessisti, violenti, omofobi, alla omessa precedenza ai pedoni che attraversano la via; dalle ...

Advertising

Mio_Capitano_10 : RT @ilRomanistaweb: #Costa: 'Il 50% della capienza dopo la sosta è un obiettivo raggiungibile' Il Sottosegretario al Ministero della Salut… - EnricomariaSala : @pisto_gol @fattoquotidiano Sulle proposte, concordo in pieno. Sulle uscite contro altri club no. Se ha le prove di… - ilRomanistaweb : #Costa: 'Il 50% della capienza dopo la sosta è un obiettivo raggiungibile' Il Sottosegretario al Ministero della S… - Giustinianorex : @LaVeritaWeb Anche voi paladini de:le regole non devono valere per tutti e per i campioni si devono fare eccezioni?… - GiorgioCavall14 : Leggo che a Ravenna si e pensato di fare una tracciabilita sulle persone in quarantena , mi sembra una cosa sensata… -