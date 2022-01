Gli Stati Uniti non sono pronti per la variante Omicron (Di lunedì 17 gennaio 2022) La diffusione della variante Omicron ha spinto molti governi, in tutto il mondo, ad accettare una possibile convivenza con il Covid-19. Questa scelta si fonda sul presupposto che la variante, seppur più contagiosa, è meno letale e non rischia di provocare il collasso dei sistemi sanitari (in presenza di immunità naturale o da vaccinazione). Negli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 17 gennaio 2022) La diffusione dellaha spinto molti governi, in tutto il mondo, ad accettare una possibile convivenza con il Covid-19. Questa scelta si fonda sul presupposto che la, seppur più contagiosa, è meno letale e non rischia di provocare il collasso dei sistemi sanitari (in presenza di immunità naturale o da vaccinazione). Negli InsideOver.

Advertising

NicolaPorro : Covid e cure: negli Stati Uniti di Biden ecco la discriminazione sanitaria su base razziale ?? - matteograndi : I NoVax sono una minaccia per se stessi, per gli altri, per il sistema sanitario e per gli imbecilli, che ormai son… - Agenzia_Ansa : 'Sta emergendo una discussione sulla possibilità di somministrare una seconda dose booster con gli stessi vaccini a… - GrouseHazel : RT @ChanceGardiner: Prof. Giovanni Frajese: 'Non sono stati fatti né gli studi di carcinogenesi né quelli di genotossicità' sui VACClNl.… - Giustappunto1 : @stebellentani I partigiani erano in pochi e sono stati capaci di piegare e distruggere gli eserciti di due stati,… -