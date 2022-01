Extinction Rebellion, sciopero della fame per chiedere un consiglio regionale aperto sulla crisi climatica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ruggero Romano Reina, attivista di Extinction Rebellion, ha iniziato uno sciopero della fame sotto il palazzo della Regione Piemonte per chiedere azioni concrete per l’emergenza climatica in corso. “Lo sciopero della fame non è per sensibilizzare la Regione che è già abbastanza sensibilizzata – spiega l’attivista – Nel 2020 ha firmato una Dichiarazione di Emergenza climatica piena di dati che fanno capire che la Regione è cosciente del pericolo e di cosa voglia dire crisi climatica e ecologica. Ciò che non si trova è tutto ciò che viene dopo la Dichiarazione, ovvero delle azioni concrete: manca una strategia regionale sui ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ruggero Romano Reina, attivista di, ha iniziato unosotto il palazzoRegione Piemonte perazioni concrete per l’emergenzain corso. “Lonon è per sensibilizzare la Regione che è già abbastanza sensibilizzata – spiega l’attivista – Nel 2020 ha firmato una Dichiarazione di Emergenzapiena di dati che fanno capire che la Regione è cosciente del pericolo e di cosa voglia diree ecologica. Ciò che non si trova è tutto ciò che viene dopo la Dichiarazione, ovvero delle azioni concrete: manca una strategiasui ...

