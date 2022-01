Efficienza psicofisica Carabinieri. Zetti (Nsc): «La Circolare del Comando Generale mette a posto la pratica ma non risolve il problema» (Di lunedì 17 gennaio 2022) «La Circolare del Comando Generale dell’Arma datata 13 gennaio 2022, avente ad oggetto “Efficienza psicofisica del militare e ruolo dell’Amministrazione” oltre ad arrivare in ritardo rispetto alle direttive di Stato Maggiore della Difesa e Ministero della Difesa che prevedono per le altre Forze Armate la fruizione di 4 ore settimanali da dedicare all’attività ginnica, affronta in maniera parziale e incompleta l’argomento, omettendo di indicare modi e iniziative che l’Amministrazione intende mettere in campo per raggiungere gli obiettivi». Lo rileva Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) che a tal proposito, ha scritto al Comando ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Ladeldell’Arma datata 13 gennaio 2022, avente ad oggetto “del militare e ruolo dell’Amministrazione” oltre ad arrivare in ritardo rispetto alle direttive di Stato Maggiore della Difesa e Ministero della Difesa che prevedono per le altre Forze Armate la fruizione di 4 ore settimanali da dedicare all’attività ginnica, affronta in maniera parziale e incompleta l’argomento, ondo di indicare modi e iniziative che l’Amministrazione intendere in campo per raggiungere gli obiettivi». Lo rileva Massimiliano, Segretariodel Nuovo Sindacato(NSC) che a tal proposito, ha scritto al...

