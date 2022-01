E’ introvabile l’antibiotico usato contro il Covid. E per Bassetti e Pregliasco è meglio non usarlo (Di lunedì 17 gennaio 2022) l’antibiotico Zitromax, prodotto dalla Pfizer, è ormai introvabile in tutte le farmacie d’Italia. Ma è realmente efficace contro il Covid? l’antibiotico anti-Covid Zitromax è ormai introvabile nelle farmacie di tutta Italia. I medici, negli ultimi mesi, lo hanno prescritto spessissimo per i malati di Covid. Da ciò, le scorte sono completamente finite. Ma è realmente utile per combattere il Covid? Perché viene prescritto? Cerchiamo di capirlo bene. Lo Zitromax è un antibiotico prodotto da Pfizer. Contiene l’azitromicina. Fa inoltre parte di una classe di antibiotici chiamati macrolidi, efficaci contro batteri quali lo streptococco. Lo Zitromax si usa per curare le infezioni delle vie respiratorie, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022)Zitromax, prodotto dalla Pfizer, è ormaiin tutte le farmacie d’Italia. Ma è realmente efficaceilanti-Zitromax è ormainelle farmacie di tutta Italia. I medici, negli ultimi mesi, lo hanno prescritto spessissimo per i malati di. Da ciò, le scorte sono completamente finite. Ma è realmente utile per combattere il? Perché viene prescritto? Cerchiamo di capirlo bene. Lo Zitromax è un antibiotico prodotto da Pfizer. Contiene l’azitromicina. Fa inoltre parte di una classe di antibiotici chiamati macrolidi, efficacibatteri quali lo streptococco. Lo Zitromax si usa per curare le infezioni delle vie respiratorie, ...

Advertising

zazoomblog : E’ introvabile l’antibiotico usato contro il Covid. E per Bassetti e Pregliasco è meglio non usarlo - #introvabile… - tiSOStengo_it : Zitromax introvabile: serve l'antibiotico per la cura del Covid? - MyWorld5426 : RT @AlfioKrancic: Introvabile l'antibiotico 'anti-Covid'; Bassetti, non serve E' sufficiente Tachipirina e vigile attesa. https://t.co… - mariacattini : #Zitromax, introvabile in tutta Italia l'#antibiotico più utilizzato #covid Leggi tutto - infoitsalute : Caccia all'antibiotico introvabile Zitromax, l'Aifa ribadisce: 'Non serve contro il Covid' -