Donna scomparsa dal 2012 nel Catanese: un arresto per omicidio (Di lunedì 17 gennaio 2022) I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di omicidio aggravato e occultamento di cadavere (mai rinvenuto) commessi in danno della 22enne Agata Scuto, la cui scomparsa venne denunciata dai familiari nel giugno 2012.L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo in ragione sia del rapporto particolare che egli aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza - la quale non usciva mai di casa da sola, né intratteneva rapporti con altre persone - sia delle falsità delle notizie fornite agli inquirenti dallo stesso circa i suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata.

