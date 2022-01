Advertising

Agenzia_Ansa : Suppletive di Roma, vince Cecilia D'Elia del Pd - #ANSA - Adnkronos : Cecilia D'Elia è stata eletta con il 59,43%. #suppletive #Roma - Agenzia_Italia : ??? Il seggio di #Gualtieri rimane al #Pd. Ma ha votato un elettore su dieci ?? - LaNotifica : D’Elia vince le suppletive, alla Camera subentra a Gualtieri - ItaliaNotizie24 : D’Elia vince le suppletive, alla Camera subentra a Gualtieri -

Ultime Notizie dalla rete : Elia vince

RagusaNews

Read More Flash Elezioni suppletive Roma,candidata Pd Cecilia D'17 Gennaio 2022 Cecilia D'(Pd) ha vinto le suppletive Roma 2022 per il collegio uninominale Lazio 1 (Roma - Quartiere ...Il Pdle elezioni suppletive di Roma centro con Cecilia D', ma a votare non ci va nessuno. Non passa inosservato il dato relativo all'astensionismo. Solo l'11,33 per cento del corpo elettorale, ...Pd al 60%, Centrodestra al 21% e Italia Viva al 12%. Affluenza all’11,33%. La candidata del Pd ha vinto le elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio di Roma centro. Eletta Cecilia D’ ...ROMA (ITALPRESS) - Cecilia D'Elia, candidata del Pd, ha vinto le elezioni suppletive del collegio uninominale Lazio 1 di Roma quartiere Trionfale, con 12.401 voti pari al 59,43% di quelli scrutinati n ...