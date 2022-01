Classifica Serie B: il colpo del Frosinone sul campo del Pisa riapre tutto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Diverse partite rimandate per colpa dei contagi da Covid-19, altre invece sono regolarmente scese in campo per rincorrere gli obiettivi stagionali prefissati ad inizio campionato. Il risultato più importante di questa giornata del torneo cadetto arriva da Pisa dove la capolista cade nettamente contro il Frosinone Calcio e riapre definitivamente i giochi. I nerazzurri, adesso, posseggono un solo punto di vantaggio sul Brescia (vittorioso a Reggio Calabria sulla Reggina padrona di casa) e tre dalla coppia Benevento-Cremonese. I giallorossi hanno ottenuto un solo punto dalla sfida del Mazza contro la Spal, mentre i grigiorossi hanno sconfitto in casa il Como. Sorride il Lecce che si riporta prepotentemente sotto vincendo contro il Pordenone. Pazzesco, infine, il pareggio tra Monza e Perugia: i brianzoli si allontanano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Diverse partite rimandate per colpa dei contagi da Covid-19, altre invece sono regolarmente scese inper rincorrere gli obiettivi stagionali prefissati ad inizio campionato. Il risultato più importante di questa giornata del torneo cadetto arriva dadove la capolista cade nettamente contro ilCalcio edefinitivamente i giochi. I nerazzurri, adesso, posseggono un solo punto di vantaggio sul Brescia (vittorioso a Reggio Calabria sulla Reggina padrona di casa) e tre dalla coppia Benevento-Cremonese. I giallorossi hanno ottenuto un solo punto dalla sfida del Mazza contro la Spal, mentre i grigiorossi hanno sconfitto in casa il Como. Sorride il Lecce che si riporta prepotentemente sotto vincendo contro il Pordenone. Pazzesco, infine, il pareggio tra Monza e Perugia: i brianzoli si allontanano ...

