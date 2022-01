(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione Patriziohato oggi, a, idel territorio. Il ministro è arrivato nel pomeriggio per partecipare alla presentazione di un progetto di orientamentoorganizzato dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ibm. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Bianchi incontra i dirigenti scolastici a Rieti: “Se siamo ripartiti è grazie all’impegno del personale scolastico” - orizzontescuola : Bianchi incontra i dirigenti scolastici a Rieti: “Se siamo ripartiti è grazie all’impegno del personale scolastico” - SIDRI_Dottorato : RT @ildenaro_it: La @SIDRI_Dottorato, Società Italiana del Dottorato di Ricerca, ha incontrato ieri con il suo presidente @AntoniodeLucia… - AntoniodeLucia : RT @ildenaro_it: La @SIDRI_Dottorato, Società Italiana del Dottorato di Ricerca, ha incontrato ieri con il suo presidente @AntoniodeLucia… - ildenaro_it : La @SIDRI_Dottorato, Società Italiana del Dottorato di Ricerca, ha incontrato ieri con il suo presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi incontra

Orizzonte Scuola

Nonostante infatti le notizie che ci arrivano siano sempre più allarmanti , indicando un accrescimento del contagio della nuova variante Omicron , il ministro dell'istruzioneha confermato lo ...Accade che il Rechun altro rampollo della cultura della sinistra militante. Uno ben ... Il Makkox, nel frattempo, entra in scia all'altro giovane emergente romano Diego, in arte Zoro . ...Un nastro segnaletico simula il basamento di cemento. Il comitato: «Uno scempio. E il sindaco non ci incontra» ...COSENZA – Ad una settimana dalla riapertura delle scuole, dopo la pausa natalizia, il ministro Patrizio Bianchi difende la scelta fatta dal governo: “Il famoso disastro che ci doveva essere con la ria ...