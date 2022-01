Berrettini, che fatica: batte Nakashima in 4 set. Fognini battuto, Nadal vola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il primo sorriso azzurro dell'edizione numero 110 dell'Open d'Australia è di Matteo Berrettini che batte all'esordio lo statunitense Brandon Nakashima per 4 - 6 6 - 2 7 - 6 6 - 3 in 3 ore e 10 minuti. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il primo sorriso azzurro dell'edizione numero 110 dell'Open d'Australia è di Matteocheall'esordio lo statunitense Brandonper 4 - 6 6 - 2 7 - 6 6 - 3 in 3 ore e 10 minuti. ...

