Barbara Francesca Ovieni fa doppietta in tv Barbara Francesca Ovieni è al timone di due programmi su 7Gold: "Diretta Stadio" e "Il Processo", accanto a Maurizio Biscardi Barbara Francesca Ovieni: è lei la signora del calcio su 7Gold. La conduttrice fa il bis di programmi: da Gennaio conduce "Diretta Stadio" e "Il Processo di 7Gold" con Maurizio Biscardi. Utilizzando una metafora calcistica, potremmo dire che abbia messo a segno una doppietta che, nel campionato delle conduttrici sportive italiane, la porta a contendersi la vetta accanto a colleghe del calibro di Giorgia Rossi e Diletta Leotta: da Gennaio Barbara Francesca Ovieni conduce infatti ben due programmi sportivi sulla rete del digitale terrestre 7Gold: "Il Processo", accanto a Maurizio Biscardi

