Australian Open | bene Berrettini e Sonego Out Fognini e Caruso

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - ierogamos : RT @ElGusty99523701: ATLETI DETERIORATI ?????????? Un quarto giocatore abbandona gli Australian Open per dolori al petto e molti altri giocator… - dragonerossoen1 : RT @itsmeback_: Un quarto giocatore abbandona gli Australian Open per dolori al petto e molti altri giocatori sono risultati positivi o han… -

Addio quindi al sogno di vincere per la decima volta gli, con il rischio di non poter tornare in Australia per i prossimi tre anni. Il verdetto dei tre giudici della corte federale è ...Io non mi sarei comportato come il direttore deglinella prima parte della vicenda quando l'organizazione ha favorito l'introduzione in Australia di Djokovic, ma non c'è stata ...Da non vaccinato Djokovic potrebbe saltare anche altri tornei importanti per mantenere il primato mondiale: ecco quali.Australian Open 17 Gennaio 2022, vediamo le quote dei primi turni. Sinners sul velluto, più difficile l'impegno di Musetti.