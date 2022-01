17 degli artisti in gara a Sanremo 2022 hanno ricevuto uno o più award di platino nella loro carriera dal 2010 in avanti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo, in programma dal 1º febbraio al 5 febbraio 2022, sarà davvero stellare. In gara: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. “.Complessivamente sono 280 i dischi di platino accumulati dal cast dei BIG del prossimo Festival”. Il tweet di Enzo Mazza, ceo di Fimi, sintetizza i numeri stellari degli artisti che saliranno sul palco del prossimo festival. E’ dal 2010 che la Federazione dell’industria musicale ufficializza le certificazioni di vendita delle registrazioni ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Festival di, in programma dal 1º febbraio al 5 febbraio, sarà davvero stellare. In: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditopiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. “.Complessivamente sono 280 i dischi diaccumulati dal cast dei BIG del prossimo Festival”. Il tweet di Enzo Mazza, ceo di Fimi, sintetizza i numeri stellariche saliranno sul palco del prossimo festival. E’ dalche la Federazione dell’industria musicale ufficializza le certificazioni di vendita delle registrazioni ...

Advertising

borghi_claudio : Se no sembra che parlo solo degli artisti comaschi... ogni tanto rendiamo merito anche a quelli lecchesi ?? I compl… - While_My_Guitar : @cugusi1952 La gran massa di persone, fra cui tanti intellettuali e artisti, che nel 2018 votarono 5s non si rendon… - abvsencenj : no perché la maggior parte degli mv di altri artisti sono tutti così simili ma questo è diverso e molto bello wheein ti voglio baciare - rambroxxx : Kurt Cobain è uno degli artisti che più mi ha ispirato - jiminstannn : RT @iseeocean_: Molto triste Hybe, molto triste. Soprattutto quando hai degli artisti che cercano di supportare in quel poco che possono.… -