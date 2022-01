Ztl, il Comune mette mano ai permessi con una stretta alla giungla dei corrieri. Telecamere per monitorare gli ingressi (Di domenica 16 gennaio 2022) PESARO - Rigenerazione della città, passando anche per il centro storico, con un freno agli ingressi selvaggi o troppo facili all'interno della Ztl. È questo uno degli obiettivi dell'assessore all'... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 16 gennaio 2022) PESARO - Rigenerazione della città, passando anche per il centro storico, con un freno agliselvaggi o troppo facili all'interno della Ztl. È questo uno degli obiettivi dell'assessore all'...

tessanicchi : RT @Ste_Giorgetti: ??Per il protrarsi dell'emergenza sanitaria #COVID19 disposta l'ulteriore proroga dei #permessi ztl, zcs e disabili Le a… - muoversintoscan : ??A #Firenze, ulteriore proroga di validità fino al #29giugno 2022 per i permessi ZTL, ZCS e disabili a causa del p… - muoversintoscan : RT @Ste_Giorgetti: ??Per il protrarsi dell'emergenza sanitaria #COVID19 disposta l'ulteriore proroga dei #permessi ztl, zcs e disabili Le a… - Ste_Giorgetti : ??Per il protrarsi dell'emergenza sanitaria #COVID19 disposta l'ulteriore proroga dei #permessi ztl, zcs e disabili… - muoversintoscan : ? A #Firenze, ulteriore proroga di validità fino al #31marzo 2022 per i permessi ZTL e ZCS in scadenza il… -