Traffico Roma del 16-01-2022 ore 18:30 Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Maggiore prudenza in quest'ultima ora lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare perché è un incidente ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra Pontina e Appia circolazione sostenuta e rallentata sulla A24 Roma-teramo tra Vicovaro Mandela e la barriera autostradale di Roma Est in direzione della capitale rallentamenti sempre per Traffico intenso sulla strada statale 148 Pontina tra via Montedoro e Castel di Decima verso l'Eur stessa situazione su via Cristoforo Colombo Ostiense sempre per chi va a Roma chiusa dalle 7 di questa mattina Piazza della Balduina n prossimità della scalinata della chiesa per permettere l'evento culturale vivere Balduina con tutte le attività della zona il termine della manifestazione la riapertura della piazza È ...

