Traffico Roma del 16-01-2022 ore 14:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare sulle Grande Raccordo Anulare sulle tratto cittadino della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est in città a Maggiore prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente su via del Fosso del Torrino in prossimità di viaggi a causa di un guasto tecnico le linee tram 5914 sono costretta a limitare il proprio servizio su piazza di Porta Maggiore in direzione Centocelle il percorso viene comunque assicurato da autobus sostitutivi infine torna il campionato di calcio di Serie A all’Olimpico alle 18 in programma a Roma Cagliari l’ho già dal primo pomeriggio le misura la viabilità nell’area del Foro Italico maggiori dettagli su Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulle Grande Raccordo Anulare sulle tratto cittadino della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est in città a Maggiore prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente su via del Fosso del Torrino in prossimità di viaggi a causa di un guasto tecnico le linee tram 5914 sono costretta a limitare il proprio servizio su piazza di Porta Maggiore in direzione Centocelle il percorso viene comunque assicurato da autobus sostitutivi infine torna il campionato di calcio di Serie A all’Olimpico alle 18 in programma aCagliari l’ho già dal primo pomeriggio le misura la viabilità nell’area del Foro Italico maggiori dettagli supunto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca ...

