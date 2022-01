Sophie Codegoni infastidita dal rapporto tra Gianmaria e Alessandro (Di domenica 16 gennaio 2022) Il fastidio di Sophie Codegoni Poco tempo fa sembrava esserci stato un piccolo allontanamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lei, infatti, si era lamentata del fatto che si sentisse giudicata: “Sono un po’ stanca. E quindi penso di essere sotto tono e un po’ in confusione, dentro di me. O ho una persona dalla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 gennaio 2022) Il fastidio diPoco tempo fa sembrava esserci stato un piccolo allontanamento traBasciano. Lei, infatti, si era lamentata del fatto che si sentisse giudicata: “Sono un po’ stanca. E quindi penso di essere sotto tono e un po’ in confusione, dentro di me. O ho una persona dalla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Alessandro Basciano sbrocca con Sophie Codegoni: “Secondo te ho bisogno di te? Non fare la fig*, fuori ho… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alessandro Basciano sbrocca con Sophie Codegoni: “Secondo te ho bisogno di te? Non fare la fig*, fuori ho la fila!”… - Sofiapecuni01 : RT @Larisa78799547: È più matura Sophie Codegoni che Miriana Trevisan! #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano sbrocca con Sophie Codegoni: “Secondo te ho bisogno di te? Non fare la fig*, fuori ho… - valen_mess_ : RT @Larisa78799547: È più matura Sophie Codegoni che Miriana Trevisan! #gfvip -