(Di domenica 16 gennaio 2022)con il? “sì,con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se sarà la Omicron. Noi dobbiamo vaccinarsi, ma al momento non si sa ogni quanto”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, intervenendo a Domenica In su Rai Uno. Quanto all’ipotesi che una dose di vaccino ogni 4 messi possa “paralizzare il sistema immunitario”,spiega che si tratta di un esempio classico di “infodemia”, perché “al momento nessuno può sapere ogni quantovaccinarsi”. “Sono d’accordo sulla necessità della revisione delle regole che potrà essere fatta nei prossimi giorni, forse entro un paio di settimane, con una distinzione tra coloro che sono positivi aled i malati. ...

Advertising

HuffPostItalia : Sileri: 'Sicuramente dovremo convivere con il virus' - Rosazzurra10 : @ganga2410 Spero lo vedano ronzulli scampini brindisi cecchi del debbio bassetti galli pregliasco in primis, cartab… - Lory_Lucrezia : @gommothceccogm1 È sicuramente un comico ma mi dà più fiducia lui di Sileri -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Sicuramente

Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è ... Dare i dati in forma più fruibile, più semplice e spiegarli meglioavvicina ...... più semplice e spiegarli meglio - ha rimarcato il sottosegretario -avvicina alla ... LE ULTIME NOTIZIE In Evidenza Sottosegretario Salute: 'Possibile passaggio da pandemia a endemia' ...“Sicuramente sì, dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se sarà la Omicron. Noi dobbiamo vaccinarsi, ma al momento non si sa ogni quanto”. Così il sottosegretario ...Sileri ha manifestato la necessità di modificare il modo di comunicazione del bollettino dei contagi fornendo un identikit dei ricoverati.