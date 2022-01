Sci alpino | Giuliano Razzoli | da Wengen a Wengen Un podio atteso sei anni E la classifica di slalom…

Advertising

Gazzetta_it : Razzoli c'è! Dopo sei anni torna sul podio: terzo a Wengen. Rimonta record di Braathen: suo lo slalom - Gazzetta_it : Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - Gazzetta_it : Sofia Goggia, a un mese dalla discesa olimpica serve prudenza #scialpino - alessiadegg : RT @Eurosport_IT: Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - _Sport_Calcio_ : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/22. L'azzurra vince con il tempo di 1'10'84 e precede di 4 centesimi la svizzera Corinne Suter. Completa il podio l'austriaca Ariane Raedler (+0'17) ma l'Italia piazza altre due ...Niente da fare per Vinatzer, che ha incrociato glie uno si è sganciato mentre si stava affacciando all'ultimo muro con il miglior tempo. Gli altri azzurri: Moelgg è 13° a 1'41, Sala 20° a 1'80, ...Lo sci alpino regala ai tifosi italiani una domenica da capogiro! Dopo la vittoria di Federica Brignone nel superG di Zauchensee lo slalom più pazzo dell’anno celebra il ritorno sul podio dello stoico ...Sport - Bravo Braathen, ma la pista è in condizioni pessime. Non un bello spettacolo... Ora Henrik Kristoffersen ( - 2.04): comunque vada, ha vinto la Norvegia. Razzoli chiuderà 3° o 4°. 14.15 Foss - ...