Sanremo 2022, Iva Zanicchi massacrata: “Polveroso, ci vorrebbe…” (Di domenica 16 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo prevista per il 1° febbraio 2022. Tanti gli artisti in gara e tra questi anche Iva Zanicchi con il brano intitolato “Voglio amarti” a proposito del quale si è espresso nelle scorse ore Il Corriere della Sera. Ma non solo, la Zanicchi ha anche condiviso un particolare post sui social di cui si sta tanto parlando. Il ritorno di Iva Zanicchi alla 72esima edizione del Festival di Sanremo Il Festival della Canzone Italiana, conosciuto da tutti semplicemente come il Festival di Sanremo oppure Sanremo, altro non è che un importante festival musicale organizzato ogni anno da molti anni ed esattamente dal 1951. In questi anni sono stati tanti gli artisti che si sono esibiti sul ... Leggi su baritalianews (Di domenica 16 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival diprevista per il 1° febbraio. Tanti gli artisti in gara e tra questi anche Ivacon il brano intitolato “Voglio amarti” a proposito del quale si è espresso nelle scorse ore Il Corriere della Sera. Ma non solo, laha anche condiviso un particolare post sui social di cui si sta tanto parlando. Il ritorno di Ivaalla 72esima edizione del Festival diIl Festival della Canzone Italiana, conosciuto da tutti semplicemente come il Festival dioppure, altro non è che un importante festival musicale organizzato ogni anno da molti anni ed esattamente dal 1951. In questi anni sono stati tanti gli artisti che si sono esibiti sul ...

