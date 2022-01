Sampdoria, esonerato D’Aversa: scelto Giampaolo come sostituto (Di domenica 16 gennaio 2022) Questo weekend di Serie A sta vedendo protagoniste in particolar modo le squadre genovesi. Infatti, dopo la decisione di ieri pomeriggio da parte del Genoa di esonerare Andriy Shevchenko, pochi minuti fa è giunta la notizia dell’esonero di Roberto D’Aversa dalla panchina della Sampdoria. Una decisione che era ormai nell’aria considerando l’andamento fin troppo altalenante di questa stagione. Decisive sono state le tre sconfitte consecutive di inizio 2022 contro Cagliari, Napoli e Torino. Mister D’Aversa non è riuscito nell’intento di dare una chiara identità di gioco alla squadra come dimostrato dal quindicesimo posto in classifica. Esonero D’Aversa, sulla panchina della Samp torna Giampaolo Considerando i diversi impegni ravvicinati tra cui la sfida valida per gli ottavi di Coppa ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 16 gennaio 2022) Questo weekend di Serie A sta vedendo protagoniste in particolar modo le squadre genovesi. Infatti, dopo la decisione di ieri pomeriggio da parte del Genoa di esonerare Andriy Shevchenko, pochi minuti fa è giunta la notizia dell’esonero di Robertodalla panchina della. Una decisione che era ormai nell’aria considerando l’andamento fin troppo altalenante di questa stagione. Decisive sono state le tre sconfitte consecutive di inizio 2022 contro Cagliari, Napoli e Torino. Misternon è riuscito nell’intento di dare una chiara identità di gioco alla squadradimostrato dal quindicesimo posto in classifica. Esonero, sulla panchina della Samp tornaConsiderando i diversi impegni ravvicinati tra cui la sfida valida per gli ottavi di Coppa ...

Advertising

CB_Ignoranza : La Sampdoria ha esonerato D’Aversa e ha scelto come sostituto Marco Giampaolo. Il maestro is back in town ??… - sportli26181512 : Sampdoria, D'Aversa verrà esonerato: Giampaolo pronto al ritorno: Come riportato da Sky Sport, Marco Giampaolo è pr… - cn1926it : La #Sampdoria ha deciso: esonerato #DAversa! E c’è già il sostituto - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: #Giampaolo torna alla #Sampdoria Esonerato #Daversa e clamoroso ritorno del maestro sulla panchina blucerchiata. #SerieA - DenisDecorte : ?? ULTIM'ORA: la Sampdoria ha esonerato D'Aversa, la scelta sul sostituto via @OneFootball. Leggilo qui: -