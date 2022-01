Ramsey in partenza sblocca due possibili arrivi! (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni di mercato saranno molto importanti per la Juventus. Il quotidiano sportivo infatti riporta che la cessione di Aaron Ramsey sembra molto vicina, su di lui è forte il Crystal Palace. Gianluca Scamacca SassuoloNella settimana che si prepara ad arrivare ci sarà un incontro tra bianconeri e Sassuolo per trattare due giocatori. I due calciatori in questione sarebbero Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, rispettivamente attaccante e centrocampista entrambi classe ’99. Per quanto riguarda l’attaccante i contatti sono stati già avviati ed entrambi le parti sono in procinto di trovare l’accordo economico che permeterebbe alla Juventus di bloccare il centravanti per la finestra di mercato estiva. Davide Frattesi SassuoloSituazione diversa per il giovane centrocampista. L‘Inter fino a qualche giorno fa era l’unica ... Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni di mercato saranno molto importanti per la Juventus. Il quotidiano sportivo infatti riporta che la cessione di Aaronsembra molto vicina, su di lui è forte il Crystal Palace. Gianluca Scamacca SassuoloNella settimana che si prepara ad arrivare ci sarà un incontro tra bianconeri e Sassuolo per trattare due giocatori. I due calciatori in questione sarebbero Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, rispettivamente attaccante e centrocampista entrambi classe ’99. Per quanto riguarda l’attaccante i contatti sono stati già avviati ed entrambi le parti sono in procinto di trovare l’accordo economico che permeterebbe alla Juventus di bloccare il centravanti per la finestra di mercato estiva. Davide Frattesi SassuoloSituazione diversa per il giovane centrocampista. L‘Inter fino a qualche giorno fa era l’unica ...

