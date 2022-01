Prossima giornata Serie A calcio: orari 23° turno, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di domenica 16 gennaio 2022) La Serie A di calcio 2022 procede spedita con la sua giornata numero 23, che si aprirà già venerdì 21 gennaio alle ore 20.45, con la sfida tra Verona e Bologna, trasmessa da DAZN, ma in co-esclusiva anche su Sky Sport, in streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW. Tre invece le partite di sabato 22 gennaio, iniziando dalle ore 15, quando l’Udinese se la vedrà con il Genoa, mentre alle 18 la capolista Inter incrocerà i guantoni con il Venezia. Entrambe le gare saranno visibili su DAZN, mentre Lazio-Atalanta delle 20.45 andrà in onda anche su Sky Sport. In co-esclusiva anche il lunch match della domenica, tra Fiorentina e Cagliari, mentre saranno ben tre le sfide delle 15, ovvero Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo, tutte su DAZN. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) LaA di2022 procede spedita con la suanumero 23, che si aprirà già venerdì 21 gennaio alle ore 20.45, con la sfida tra Verona e Bologna, trasmessa da, ma in co-esclusiva anche su Sky Sport, insulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW. Tre invece le partite di sabato 22 gennaio, iniziando dalle ore 15, quando l’Udinese se la vedrà con il Genoa, mentre alle 18 la capolista Inter incrocerà i guantoni con il Venezia. Entrambe le gare saranno visibili su, mentre Lazio-Atalanta delle 20.45 andrà in onda anche su Sky Sport. In co-esclusiva anche il lunch match della domenica, tra Fiorentina e Cagliari, mentre saranno ben tre le sfide delle 15, ovvero Napoli-Salernitana, Spezia-Sampdoria e Torino-Sassuolo, tutte su. ...

