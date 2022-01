Miranchuk lascia l’Atalanta: in pole un club di A! (Di domenica 16 gennaio 2022) In pole un club di A. Atalanta e Genoa sempre molto attive sul mercato e, stando a quanto riportato da Tuttosport, la settimana che sta per iniziare potrebbe essere quella decisiva per vedere concretizzarsi il trasferimento di Aleksey Miranchuk al Genoa. Miranchuk Atalanta GenoaTra i due club ci sarebbe già un accordo, ora si aspetta solamente il via libera definitivo da parte del calciatore. In casa Genoa Ekuban sarebbe molto vicino all’addio e l’eventuale acquisto del centrocampista della Dea andrebbe a ricoprire proprio quel ruolo. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Inundi A. Atalanta e Genoa sempre molto attive sul mercato e, stando a quanto riportato da Tuttosport, la settimana che sta per iniziare potrebbe essere quella decisiva per vedere concretizzarsi il trasferimento di Alekseyal Genoa.Atalanta GenoaTra i dueci sarebbe già un accordo, ora si aspetta solamente il via libera definitivo da parte del calciatore. In casa Genoa Ekuban sarebbe molto vicino all’addio e l’eventuale acquisto del centrocampista della Dea andrebbe a ricoprire proprio quel ruolo. Matteo Brignone

