Immagini e testimonianze da brivido dopo l’esplosione del vulcano sottomarino a Tonga – VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Hanno fatto il giro del mondo le Immagini dell’esplosione del vulcano sottomarino a Tonga riprese dai satelliti. Da diverse settimane il vulcano Hunga Tonga-Hunga Haapai, situato nel cuore della Polinesia, dava segnali fin troppo chiari. Ieri è arrivata la violenta eruzione, che è stata ripresa anche dallo spazio nel filmato che mostra la straordinaria esplosione che fa sobbalzare quella porzione di oceano. L’eruzione del vulcano ha inevitabilmente scatenato il rischio tsunami per i vari Paesi che si trovano a poca distanza: oltre a Tonga e le altre isole della Polinesia, l’allerta è scattata per Australia, Nuova Zelanda e anche per le coste statunitensi. LEGGI ANCHE => Il Monte Hood potrebbe eruttare nel 2022, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022) Hanno fatto il giro del mondo ledeldelriprese dai satelliti. Da diverse settimane ilHunga-Hunga Haapai, situato nel cuore della Polinesia, dava segnali fin troppo chiari. Ieri è arrivata la violenta eruzione, che è stata ripresa anche dallo spazio nel filmato che mostra la straordinaria esplosione che fa sobbalzare quella porzione di oceano. L’eruzione delha inevitabilmente scatenato il rischio tsunami per i vari Paesi che si trovano a poca distanza: oltre ae le altre isole della Polinesia, l’allerta è scattata per Australia, Nuova Zelanda e anche per le coste statunitensi. LEGGI ANCHE => Il Monte Hood potrebbe eruttare nel 2022, ...

