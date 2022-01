GF Vip, Sonia Bruganelli dopo l’ingresso di Delia Duran: “Fossi Soleil uscirei e mi farei una storia con Alex” [VIDEO] (Di domenica 16 gennaio 2022) Il confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge continua ad animare la Casa del Grande Fratello Vip. Sono trascorsi solo pochi giorni dall’ingresso della modella venezuelana e la tensione nel loft di Cinecittà comincia a contagiare il resto degli inquilini. C’è dunque molta attesa che arrivi la puntata del lunedì sera per sapere cosa succederà … L'articolo GF Vip, Sonia Bruganelli dopo l’ingresso di Delia Duran: “Fossi Soleil uscirei e mi farei una storia con Alex” VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 16 gennaio 2022) Il confronto traSorge continua ad animare la Casa del Grande Fratello Vip. Sono trascorsi solo pochi giorni daldella modella venezuelana e la tensione nel loft di Cinecittà comincia a contagiare il resto degli inquilini. C’è dunque molta attesa che arrivi la puntata del lunedì sera per sapere cosa succederà … L'articolo GF Vip,di: “e miunaconproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Salvato62427733 : GF Vip 6 Sonia Bruganelli critica i vipponi - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Sonia Bruganelli svela com’è nata la sua antipatia per Nathaly Caldonazzo, poi dà un consiglio a Soleil S… - MAIKOL1212 : GF Vip, bufera social su Sonia Bruganelli per il consiglio fornito a Soleil Il mondo degli utenti social non ha aff… - Elisa60388018 : RT @MAIKOL1212: GF Vip, Sonia Bruganelli shock su Soleil: 'Fossi in lei mi farei una storia con Alex fuori dalla casa'#gfvip - MAIKOL1212 : GF Vip, Sonia Bruganelli shock su Soleil: 'Fossi in lei mi farei una storia con Alex fuori dalla casa'#gfvip -