Fuga dalle urne a Roma, finora il 90% è restato a casa (Di domenica 16 gennaio 2022) A Roma è Fuga dalle urne nelle suppletive per eleggere il deputato del collegio alla Camera del centro storico. Con i seggi aperti da 12 ore, alle 19 il dato dell'affluenza segna 9,58%, con meno di 18mila persone su 185mila aventi diritto che si sono recate ai seggi per votare. Un risultato, al momento, ancora più basso dell'analogo turno di suppletive per lo stesso collegio che si è tenuto a marzo 2020, alla vigilia del lockdown, che vide complessivamente un'affluenza già magra con il 17,8%. Il seggio è stato lasciato libero ad ottobre da Roberto Gualtieri con la sua elezione a sindaco di Roma. Cinque i candidati in corsa: Cecilia D'Elia, responsabile pari opportunità Pd, per i dem e le sinistre; la capogruppo della Lega in Campidoglio Simonetta Matone per il centrodestra; il consigliere capitolino ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) Anelle suppletive per eleggere il deputato del collegio alla Camera del centro storico. Con i seggi aperti da 12 ore, alle 19 il dato dell'affluenza segna 9,58%, con meno di 18mila persone su 185mila aventi diritto che si sono recate ai seggi per votare. Un risultato, al momento, ancora più basso dell'analogo turno di suppletive per lo stesso collegio che si è tenuto a marzo 2020, alla vigilia del lockdown, che vide complessivamente un'affluenza già magra con il 17,8%. Il seggio è stato lasciato libero ad ottobre da Roberto Gualtieri con la sua elezione a sindaco di. Cinque i candidati in corsa: Cecilia D'Elia, responsabile pari opportunità Pd, per i dem e le sinistre; la capogruppo della Lega in Campidoglio Simonetta Matone per il centrodestra; il consigliere capitolino ...

Advertising

fisco24_info : Fuga da urne a Roma, finora il 90% è restato a casa: A Roma è fuga dalle urne nelle suppletive per eleggere il depu… - pbenedetti50 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Paesi liberati dalla #Cortina_di_Ferro sovietica, accolti in #Europa e rimpinzati di miliard… - Teresa02247224 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Paesi liberati dalla #Cortina_di_Ferro sovietica, accolti in #Europa e rimpinzati di miliard… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa Paesi liberati dalla #Cortina_di_Ferro sovietica, accolti in #Europa e rimpinzati di… - Paola06102138 : RT @HoaraBorselli: Terrorista marocchino evade dal carcere di Bellizzi Irpino. In fuga altri due detenuti. Si e’ invocato l’esercito per co… -