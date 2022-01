Fognini-Griekspoor in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Fabio Fognini esordirà agli Australian Open 2022 affrontando Tallon Griekspoor. Esordio tutt’altro che agevole per il ligure, il quale affronta un avversario imbattuto da ben 28 match. L’ultima sconfitta risale allo scorso 3 settembre, contro un certo Novak Djokovic. Fabio però non parte affatto battuto e proverà ad attingere al suo miglior tennis per guadagnarsi l’accesso al secondo turno. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Fognini e Griekspoor si svolgerà in data lunedì 17 gennaio, con inizio non prima delle ore 06.00 italiane (quarto incontro sul Campo 6). La diretta televisiva del match sarà ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Fabioesordirà agliaffrontando Tallon. Esordio tutt’altro che agevole per il ligure, il quale affronta un avversario imbattuto da ben 28 match. L’ultima sconfitta risale allo scorso 3 settembre, contro un certo Novak Djokovic. Fabio però non parte affatto battuto e proverà ad attingere al suo miglior tennis per guadagnarsi l’accesso al secondo turno. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà inlunedì 17 gennaio, con inizio non prima delle ore 06.00 italiane (quarto incontro sul Campo 6). Latelevisiva del match sarà ...

